Бюджет Италии: коалиция готова пойти на компромисс с ЕС

Новости мира: Италия может пойти на уступки в бюджетном вопросе, чтобы избежать санкций ЕС.

Правящая коалиция Италии может уменьшить заложенный дефицит на следующий год вплоть до 2% ВВП, чтобы избежать ввода дисциплинарной процедуры со стороны Европейского Союза.

Об этом сообщает Reuters.

"Правящая коалиция Италии может уменьшить заложенный дефицит на следующий год вплоть до 2% ВВП, чтобы избежать ввода дисциплинарной процедуры со стороны Брюсселя", - говорится в сообщении.

Нынче в проекте бюджета страны заложен дефицит в 2,4% ВВП, это значительно больше, чем 0,8% ВВП, который был заложен прошлым правительством Италии.

Как сообщает Reuters, накануне встречи в понедельник вечером лидеры ультраправой партии "Лига Севера" и партии против истэблишмента "Движение 5 Звезд" допустили возможность уменьшения дефицита на следующий год.

Раньше правительство Италии отвергло требования Еврокомиссии относительно корректировки проекта бюджета и заявило, что не откажется от запланированных расходов, несмотря на возможность ввода санкций ЕС.

Как сообщалось, Еврокомиссия может начать против Рима санкционную процедуру из-за нарушения законов ЕС в вопросе бюджета, в котором заложен дефицит 2,4% ВВП, что, в свою очередь, может нарушать Пакт о стабильности и росте ЕС.