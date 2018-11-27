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Бюджет Италии: коалиция готова пойти на компромисс с ЕС

Бюджет Италии: коалиция готова пойти на компромисс с ЕС
09:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Италия может пойти на уступки в бюджетном вопросе, чтобы избежать санкций ЕС.

Правящая коалиция Италии может уменьшить заложенный дефицит на следующий год вплоть до 2% ВВП, чтобы избежать ввода дисциплинарной процедуры со стороны Европейского Союза.

Об этом сообщает Reuters.

"Правящая коалиция Италии может уменьшить заложенный дефицит на следующий год вплоть до 2% ВВП, чтобы избежать ввода дисциплинарной процедуры со стороны Брюсселя", - говорится в сообщении.

Нынче в проекте бюджета страны заложен дефицит в 2,4% ВВП, это значительно больше, чем 0,8% ВВП, который был заложен прошлым правительством Италии.

Как сообщает Reuters, накануне встречи в понедельник вечером лидеры ультраправой партии "Лига Севера" и партии против истэблишмента "Движение 5 Звезд" допустили возможность уменьшения дефицита на следующий год.

Раньше правительство Италии отвергло требования Еврокомиссии относительно корректировки проекта бюджета и заявило, что не откажется от запланированных расходов, несмотря на возможность ввода санкций ЕС.

Как сообщалось, Еврокомиссия может начать против Рима санкционную процедуру из-за нарушения законов ЕС в вопросе бюджета, в котором заложен дефицит 2,4% ВВП, что, в свою очередь, может нарушать Пакт о стабильности и росте ЕС.

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Италия, ЕС, ВВП, Бюджет Италии.
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