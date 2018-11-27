Скачать
Вторник, 27.11.2018
Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ
Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ
В Украине еще один банк признали банкротом
В Украине еще один банк признали банкротом
Хоффенхайм - Шахтер: онлайн трансляция матча
Хоффенхайм - Шахтер: онлайн трансляция матча
Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому
Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому

МИД Турции: Хашшоги убили спустя 7 минут после того, как он вошел в дипмиссию

МИД Турции: Хашшоги убили спустя 7 минут после того, как он вошел в дипмиссию
14:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением касательно убийства Джамаля Хашогги.

Журналист Джамаль Хашогги был убит после того, как отказался вернуться в Саудовскую Аравию.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

"Спецслужбы не раскрывают источников своей информации, но я все прослушал. Журналиста убили спустя семь минут после того, как он вошел в дипмиссию. Речь идет о преднамеренном преступлении. Убили потому, что не смогли убедить вернуться", - сообщил глава дипломатии в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Турецкая полиция обыскала две виллы по делу Хашогги
Турецкая полиция обыскала две виллы по делу ХашоггиЧитать полностью

Чавушоглу сообщил, что лично ознакомился с аудиозаписями разговоров убийц журналиста.

По словам турецкого министра, на аудиозаписи четко слышно, как судмедэксперт просит, чтобы в момент расчленения тела для него включили музыку.

"По голосу чувствуется, что судмедэксперт делает свое дело с удовольствием. Он любит разделывать людей. Это мерзко", - сказал турецкий министр.

Он отметил, что многие эксперты сходятся во мнении о том, что за убийством в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле стоит наследный принц Мухаммед бин Салман.

Министр подчеркнул, что в расследовании убийства саудовского журналиста еще остается много вопросов. "Убеждены в том, что убийцы не действовали без прямого приказа. Однако, конечно, это нужно доказать", - сказал Чавушоглу.

"К примеру, не ясно, кто помогал убийцам в Турции, где тело. Саудовские власти требуют от Турции информации, однако сами ни о чем не информируют нас. Нам хотели передать фоторобот пособников убийц Хашогги в Турции. Зачем он нам? Саудиты и так знают все имена", - сказал министр.

На вопрос о том, почему Хашогги решили убить в дипмиссии в Турции, Чавушоглу напомнил, что журналист посетил генконсульство своей страны с целью получения документов: "Возможно, убийцы считали, что раз генконсульство считается территорией Саудовской Аравии, то преступление сойдет им с рук".

Комментируя возможность встречи президента Турции с наследным принцем Саудовской Аравии в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе, Чавушоглу отметил, что на данный момент причин для подобной встречи нет.

Известный саудовский журналист Джамаль Хашогги, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашогги задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

После убийства его тело было расчленено.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашогги и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Саудовская Аравия, МИД Турции, Мевлют Чавушоглу, Джамаль Хашогги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине ввели военное положение: названы области
02 Маникюр по знаку Зодиака: модные идеи дизайна ногтей (Фото)
03 Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
04 Невозможно сдержать смех: забавная подборка безнадежно запоротых свадебных снимков
05 Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Подконтрольный РФ &quot;суд&quot; арестовал 12 украинских моряков
Подконтрольный РФ "суд" арестовал 12 украинских моряков
Снегопады, шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Перерасчет пенсий: Когда состоится первый этап
Перерасчет пенсий: Когда состоится первый этап
Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол в день своей свадьбы
Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол в день своей свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь