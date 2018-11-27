МИД Турции: Хашшоги убили спустя 7 минут после того, как он вошел в дипмиссию

Новости мира: Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением касательно убийства Джамаля Хашогги.

Журналист Джамаль Хашогги был убит после того, как отказался вернуться в Саудовскую Аравию.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

"Спецслужбы не раскрывают источников своей информации, но я все прослушал. Журналиста убили спустя семь минут после того, как он вошел в дипмиссию. Речь идет о преднамеренном преступлении. Убили потому, что не смогли убедить вернуться", - сообщил глава дипломатии в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Чавушоглу сообщил, что лично ознакомился с аудиозаписями разговоров убийц журналиста.

По словам турецкого министра, на аудиозаписи четко слышно, как судмедэксперт просит, чтобы в момент расчленения тела для него включили музыку.

"По голосу чувствуется, что судмедэксперт делает свое дело с удовольствием. Он любит разделывать людей. Это мерзко", - сказал турецкий министр.

Он отметил, что многие эксперты сходятся во мнении о том, что за убийством в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле стоит наследный принц Мухаммед бин Салман.

Министр подчеркнул, что в расследовании убийства саудовского журналиста еще остается много вопросов. "Убеждены в том, что убийцы не действовали без прямого приказа. Однако, конечно, это нужно доказать", - сказал Чавушоглу.

"К примеру, не ясно, кто помогал убийцам в Турции, где тело. Саудовские власти требуют от Турции информации, однако сами ни о чем не информируют нас. Нам хотели передать фоторобот пособников убийц Хашогги в Турции. Зачем он нам? Саудиты и так знают все имена", - сказал министр.

На вопрос о том, почему Хашогги решили убить в дипмиссии в Турции, Чавушоглу напомнил, что журналист посетил генконсульство своей страны с целью получения документов: "Возможно, убийцы считали, что раз генконсульство считается территорией Саудовской Аравии, то преступление сойдет им с рук".

Комментируя возможность встречи президента Турции с наследным принцем Саудовской Аравии в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе, Чавушоглу отметил, что на данный момент причин для подобной встречи нет.

Известный саудовский журналист Джамаль Хашогги, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашогги задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

После убийства его тело было расчленено.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашогги и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.