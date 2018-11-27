Силы КFOR собираются провести учения на севере Косово

Новости мира: Силы KFOR будут передвигаться и развертываться вдоль главных автодорог.

Международные стабилизационные силы KFOR в течение нескольких ближайших дней будут проводить учения в северной части Косово.

"В ближайшие дни KFOR собирается провести учения в Северном Косово. Это нормальная тренировочная деятельность, не связанная с какими-либо угрозами. Ситуация под контролем, и KFOR продолжает защищать всех граждан Косово, как это делает еще с 1999 года", — говорится в сообщении.

В последние дни ситуация в населенном преимущественно сербами Северном Косово стала довольно напряженной из-за введения Приштиной стопроцентной пошлины на все товары из Сербии, а также через рейд и задержание 4 местных сербов косовскими силовиками.

При этом президент Сербии Александар Вучич уже успел заявить, что ситуация в регионе является "наиболее напряженной за последние 15 лет".

Как известно, силы KFOR были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №1244 и вошли в Косово после ухода югославской армии и завершение войны 12 июня 1999 года. А именно, Косово провозгласило независимость в одностороннем порядке в 2008 году и сейчас является частично признанной страной. Украина независимость Косово не признает.