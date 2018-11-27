Партия Меркель обвинила руководство РФ в намеренных провокациях на Азовском море

Новости мира: Немецкие консерваторы обвинили Путина в эскалации на Азове

Фракция Христианско-Демократического Союза и Христианско-Социального Союза в немецком Бундестаге приняла заявление в связи с событиями в Азовском море, в котором обвинила президента Путина в попытке добиться эскалации.

Ее прокомментировал эксперт по внешней политике фракции Юрген Гардт.

"Фракция ХДС/ХСС в Бундестаге Германии осуждает военные действия России в проливе Азовского моря, который является важным морским проливом, необходимым для обеспечения украинских портов", - заявил депутат.

По его словам, нападение со стороны российских военных судов в украинские корабли является "преднамеренной провокацией со стороны российского руководства". Парламентарии допускают, что президент Путин стремится к новой эскалации, чтобы отвлечь внимание от экономической и социальной ситуации во многих регионах самой России. При этом они не считают совпадением, что конфликт пришелся на пятую годовщину начала Революции Достоинства.

Фракция ХДС/ХСС продолжает настаивать на возвращении Крыма Украине и считает логичным, что Европейский Союз расширил свои санкции против России после того, как в Крыму прошли незаконные президентские выборы и был построен Керченский мост.

Немецкие консерваторы хотят, чтобы европейский путь Украины помог ей стать современной демократическим, конституционным и экономически мощным государством, близким партнером ЕС и НАТО.

"Цель заключается в том, чтобы европейская Украина могла оказывать положительное влияние на своих соседей", - добавил Гардт, подчеркнув, что территориальная целостность Украины не подлежит обсуждению.