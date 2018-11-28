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Австрия не будет участвовать в создании армии ЕС

Австрия не будет участвовать в создании армии ЕС
05:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: По заявлению министра обороны Австрии, проект армии ЕС Австрию не интересует

Австрия как нейтральная страна, не будет принимать участие в предложенном Германией и Францией проекте по созданию общей армии Евросоюза.

Об этом заявил министр обороны Австрии Марио Кунасек в интервью "Австрийскому агентству прессы" во время визита в Румынию, сообщает корреспондент Укринформа в Австрии.

"Для Австрии, как нейтральной страны, совместная армия не является темой для обсуждения", - подчеркнул Кунасек

По словам австрийского министра, Австрия не будет готова поступаться своим суверенитетом. Он также добавил, что любое применение армии за рубежом в рамках ЕС или программы НАТО "Партнерство ради мира" будет принимать национальный парламент.

Кунасек отметил, что требуется совместное сотрудничество, совместные образовательные программы и применение войск, "однако не армия".

Ранее в начале ноября президент Франции Эммануаль Макрон заявил, что европейцев невозможно защитить без "настоящей европейской армии". Собственная армия необходима ЕС, "принимая во внимание Россию, Китай и даже США", подчеркнул Макрон. По его словам, Евросоюзу "нельзя полагаться только на США".

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель позже также отметила необходимость создания единых вооруженных сил Евросоюза, которые будут дополнять возможности НАТО и обеспечат мир на Европейском континенте.

20 ноября Высокий представитель ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не является военной организацией, не намерен строить собственную армию и не соревнуется с НАТО, а лишь дополняет усилия Североатлантического Альянса.

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Австрия, Армия ЕС, Марио Кунасек.
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