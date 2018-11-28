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Верховный суд ЕС решит, может ли Британия отменить Brexit

Верховный суд ЕС решит, может ли Британия отменить Brexit
05:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Верховный суд ЕС обещает "быстро" решить, сможет ли Британия отменить Brexit.

В Верховном суде ЕС быстро решат, могут ли британцы пересмотреть своё решение о выходе королевства из Европейского сообщества.

Об этом сообщает Reuters.

"Верховный суд ЕС заявил во вторник, что "быстро" решит, сможет ли Британия в одностороннем порядке отменить своё решение выйти из Европейского Союза, что даёт британским сторонникам членства в ЕС надежду на второй референдум и отмену Brexit", - говорится в сообщении.

Адвокаты группы шотландских политиков подали ходатайство, чтобы Европейский суд ответил, может ли Великобритания отозвать своё решение о выходе из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора без согласия других 27 государств.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года, через два года после того, как Лондон подал заявление о выходе из сообщества в соответствии с результатами референдума в июне 2016 года, которые одобрили Brexit.

Судьба Brexit до сих пор окончательно не решена, проект соглашения премьер-министра Терезы Мэй относительно Brexit, согласованный с ЕС в воскресенье, должен получить одобрение в британском парламенте 11 декабря. Мэй заявила, что если её соглашение не будет проголосовано, Великобритания может покинуть ЕС без соглашения, или Brexit может не состояться.

Напомним, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер исключил возможность разработки нового соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС.

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ЕС, Великобритания, Brexit, Верховный суд ЕС.
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