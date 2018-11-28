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Австрия готова обсуждать свое участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе

Австрия готова обсуждать свое участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе
06:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Австрия готова обсудить участие в миротворческой миссии ООН.

Министр обороны Австрии Марио Кунасек сдержанно высказался о возможном участии австрийских военных в миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявив в то же время, что страна не будет отказываться от дискуссии по этому поводу.

Об этом глава оборонного ведомства Австрии заявил во вторник в интервью "Австрийскому агентству прессы" во время визита в Румынию, сообщает корреспондент Укринформа в Австрии.

"Мы не будем выступать против дискуссии, в случае ее возникновения. Но нужно также учитывать то, что, при всем желании сотрудничать, также должны иметься возможности", - подчеркнул Кунасек.

По словам министра, уже сейчас привлечение австрийских военных в количестве около 900 человек к операциям за рубежом является "очень высоким", особенно по сравнению с численностью населения страны (8,8 млн человек). "По моему мнению, фокус должен быть на Западных Балканах, это прямо перед нашими дверями, и, конечно, Ближний Восток, где мы делаем большой вклад в континент в Ливане", - сказал он.

Нынешнюю конфронтацию между Украиной и Россией Кунасек назвал "вызывающей беспокойство".

"Это вызывает беспокойство. Но это также показывает нам, какими важными являются совместные действия, чтобы мы вместе думали на решениями и созданием стабильности", - заявил он.

Как сообщалось, Марио Кунасек назначен министром обороны Австрии от правопопулистской "Австрийской партии свободы" (FPO), которая с декабря 2017 года является членом коалиционного правительства в Австрии. Партия имеет подписанный в декабре 2016 года 5-летний контракт о сотрудничестве с кремлевской "Единой Россией", а ее представители неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против РФ, а также незаконно посещали аннексированный Россией Крым.

Ранее в сентябре 2018 года спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что в миротворческой миссии ООН на Донбассе могли бы присоединиться военные из Швеции, Финляндии,Беларуси, Сербии, Турции и Австрии.

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ООН, Австрия, Миротворцы, Донбасс, Марио Кунасек.
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