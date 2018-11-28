В Грузии проходит второй тур президентских выборов

Новости мира: В среду, 28 ноября, в Грузии начался второй тур выборов президента.

Граждане Грузии в последний раз выбирают президента путем голосования. Об этом сообщает AFP.

"Грузия в среду проводит второй раунд президентских выборов", - говорится в сообщении.

В первом раунде, который состоялся 28 октября, ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Саломе Зурабишвили, которую поддерживает "Грузинская мечта", получила поддержку 38,64% голосовавших, а кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве" Григол Вашадзе - 37,73%.

В нынешнем году в Грузии в последний раз выбирают президента путем всеобщего голосования. В 2017 году парламент страны утвердил новую Конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику. Это значит, что на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей. При этом его полномочия будут значительно сокращены.