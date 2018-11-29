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Выборы в Грузии: победу одержала Саломе Зурабишвили

Выборы в Грузии: победу одержала Саломе Зурабишвили
08:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: По итогам подсчета 99,7% бюллетеней, поданных во втором туре президентских выборов в Грузии, независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,56% голосов.

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", побеждает на выборах президента Грузии.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.

По итогам подсчета 99,7% бюллетеней Зурабишвили набирает 59,56% голосов избирателей, а ее соперник, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, — 40,44%.

Родившаяся во Франции бывший дипломат Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", выступает за сбалансированный подход в отношениях с Москвой и Западом. Ее соперник отстаивает более жесткий курс на сближение с Западом.

В 2018 году главу государства последний раз избирают путем всеобщего прямого голосования.  Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили не выдвигал свою кандидатуру на второй срок. Не стала участвовать в выборах и лидер оппозиционной партии Демократическое движение, бывшая глава парламента Нино Бурджанадзе.

В 2017 году парламент страны утвердил новую конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику. Это значит, что на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей. При этом его полномочия будут значительно сокращены.

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Грузия, Выборы в Грузии, Георгий Маргвелашвили, Саломе Зурабишвили, Григол Вашадзе.
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