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В Германии отказались размещать военные корабли в Черном море

В Германии отказались размещать военные корабли в Черном море
15:24 Сегодня Телеграф

Новости мира: Правительство Германии отказало Украине в отправке военных кораблей в Черное море.

В Германии отклонили призыв президента Украины о направлении военных кораблей в Черное море из-за агрессивных действий РФ в Керченском проливе. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт, пишет DW.

"Сейчас самое главное - сдержанность и диалог. Отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется, поскольку Германия добивается от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации", - заявил он.

Также Штеффен Зайберт отметил, что новые санкции – "несколько поспешная" инициатива, ведь они "не являются водопроводным краном, который открывают и закрывают при необходимости".

Порошенко встретился с главнокомандующим сил НАТО в Европе

Напоминаем, президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Bild призвал страны НАТО прислать несколько кораблей в Азовское море, чтобы помочь Украине и гарантировать безопасность.

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Все по теме:

Германия, Азовское море, АР Крым, Крым, Черное море, Военные корабли, Петр Порошенко, Штеффен Зайберт.
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