Словакия отклонила миграционный пакт ООН

Новости мира: В Словакии отклонили миграционный пакт ООН, аргументировав это тем, что это противоречит политике страны.

Словакия пополнила список стран, которые не поддержали миграционный пакт ООН из-за расхождения с государственной политикой по миграции и безопасности. Об этом сообщает AP.

"Словакия может вскоре пополнить список стран, которые отклонили миграционный пакт ООН, что имеет целью стимулировать международный подход к безопасной и упорядоченной миграции", - отмечается в сообщении.

Таким образом, Миграционный пакт ООН поддержало 15 словацких депутатов, 90 отказали. Отклонить миграционный пакт ООН Словакию также призвал высший законодательный орган.

Окончательное решение по этому вопросу правительство примет на следующей неделе. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини дал понять, что его правительство не будет одобрять этот пакт.

Как известно, Австрия, Венгрия, Израиль, Польша, Швейцария и Австралия не поддерживают миграционный пакт ООН и заявили, что не поедут на саммит, который состоится с 10 по 11 декабря в марокканском городе Марракеш, для его формального одобрения.