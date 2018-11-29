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Словакия отклонила миграционный пакт ООН

Словакия отклонила миграционный пакт ООН
17:26 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира: В Словакии отклонили миграционный пакт ООН, аргументировав это тем, что это противоречит политике страны.

Словакия пополнила список стран, которые не поддержали миграционный пакт ООН из-за расхождения с государственной политикой по миграции и безопасности. Об этом сообщает AP.

"Словакия может вскоре пополнить список стран, которые отклонили миграционный пакт ООН, что имеет целью стимулировать международный подход к безопасной и упорядоченной миграции", - отмечается в сообщении.

Таким образом, Миграционный пакт ООН поддержало 15 словацких депутатов, 90 отказали. Отклонить миграционный пакт ООН Словакию также призвал высший законодательный орган.

Израиль вошел в список стран, отказавшихся подписывать миграционный пакт ООН

Окончательное решение по этому вопросу правительство примет на следующей неделе. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини дал понять, что его правительство не будет одобрять этот пакт.

Как известно, Австрия, Венгрия, Израиль, Польша, Швейцария и Австралия не поддерживают миграционный пакт ООН и заявили, что не поедут на саммит, который состоится с 10 по 11 декабря в марокканском городе Марракеш, для его формального одобрения.

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Мигранты, ООН, Миграционный пакт ООН, Пакт ООН.
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