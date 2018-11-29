Папа Римский призвал христиан держаться подальше от язычества

Новости мира: Папа Франциск обратился ко всем христианам во время утренней Мессы 29 ноября.

Два чтения из сегодняшней литургии, в которых говорится об уничтожении и доверии, о поражении и победе, легли в основу комментария, который дал Папа Франциск на утренней Мессе 29 ноября в часовне Дома Святой Марфы.

Об этом сообщают "Новости Ватикана".

Конец света и конец каждого из нас: такова основная тема литургии этой недели, а также сегодняшних чтений, о которых размышлял Святейший Отец. Первое чтение из книги Откровения святого Иоанна описывает разрушение Вавилона, прекрасного города, символа мирской жизни, «роскоши, самодостаточности, власти мира сего», отметил Папа. Второе чтение - из Евангелия от Луки - повествует о разрушении святого града Иерусалима.

В день суда Вавилон будет уничтожен криком победы. «Великая блудница» падёт, осуждённая Господом; она покажет своё истинное лицо: «Гнездо демонов, прибежище всякого нечистого духа». Под внешним великолепием проступит коррупция, праздники окажутся притворством. Разрушение Вавилона будет жестоким и «никто его больше не увидит»:

«Больше не будут звучать в тебе звуки музыки, цитры, флейты и трубы; не будет прекрасных вечеринок, больше не будет в тебе никаких ремесленников, ибо ты город не труда, а коррупции - шум мельницы уже не будет слышен в тебе. Свет лампы больше не будет сиять в тебе - возможно, ты останешься освещённым городом, но без света. Это коррумпированная цивилизация, поэтому голоса жениха и невесты больше не будут слышны в тебе. Было так много пар, столько людей, но любви не будет. Это разрушение начинается изнутри и заканчивается, когда Господь говорит: ‘Достаточно’. Настанет также день, когда Господь скажет: ‘Достаточно иллюзии мира сего’. Это кризис цивилизации, которая считает себя гордой, самодостаточной, диктаторской, и она завершится именно так».

Иерусалим увидит свою погибель от иного типа разложения, продолжил Папа, - «от предательства любви, ибо он не смог распознать любовь Бога в Его Сыне». Священный город «будет растоптан язычниками», наказанный Господом, потому что он открыл двери своего сердца язычникам.

«Существует язычничество жизни, в нашем случае, христианской. Живём ли мы как христиане? Кажется, да. Но когда наша жизнь входит в соблазн Вавилона и Иерусалима, она превращается в языческую. <…> Вы христиане? Так живите как христиане. Нельзя смешать воду с маслом, они всегда остаются самими собой. Цивилизация, противоречивая в самой себе, которая утверждает, что она христианская, а живёт как языческая, обречена на погибель».