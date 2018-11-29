Скачать
Пятница, 30.11.2018
Порошенко: Вселенский патриархат &quot;одобрил текст Томоса&quot; для УПЦ
Порошенко: Вселенский патриархат "одобрил текст Томоса" для УПЦ
Папа Римский призвал христиан держаться подальше от язычества
Папа Римский призвал христиан держаться подальше от язычества
&quot;Евровесне быть&quot;: тяжелейшая победа Динамо над Астаной (Видео)
"Евровесне быть": тяжелейшая победа Динамо над Астаной (Видео)
Леди Гага в алом платье снялась в страстном образе для глянца
Леди Гага в алом платье снялась в страстном образе для глянца

Папа Римский призвал христиан держаться подальше от язычества

Папа Римский призвал христиан держаться подальше от язычества
23:16 Чт, 29 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН

Новости мира: Папа Франциск обратился ко всем христианам во время утренней Мессы 29 ноября.

Два чтения из сегодняшней литургии, в которых говорится об уничтожении и доверии, о поражении и победе, легли в основу комментария, который дал Папа Франциск на утренней Мессе 29 ноября в часовне Дома Святой Марфы.

Об этом сообщают "Новости Ватикана".

Конец света и конец каждого из нас: такова основная тема литургии этой недели, а также сегодняшних чтений, о которых размышлял Святейший Отец. Первое чтение из книги Откровения святого Иоанна описывает разрушение Вавилона, прекрасного города, символа мирской жизни, «роскоши, самодостаточности, власти мира сего», отметил Папа. Второе чтение - из Евангелия от Луки - повествует о разрушении святого града Иерусалима.

В день суда Вавилон будет уничтожен криком победы. «Великая блудница» падёт, осуждённая Господом; она покажет своё истинное лицо: «Гнездо демонов, прибежище всякого нечистого духа». Под внешним великолепием проступит коррупция, праздники окажутся притворством. Разрушение Вавилона будет жестоким и «никто его больше не увидит»:

«Больше не будут звучать в тебе звуки музыки, цитры, флейты и трубы; не будет прекрасных вечеринок, больше не будет в тебе никаких ремесленников, ибо ты город не труда, а коррупции - шум мельницы уже не будет слышен в тебе. Свет лампы больше не будет сиять в тебе - возможно, ты останешься освещённым городом, но без света. Это коррумпированная цивилизация, поэтому голоса жениха и невесты больше не будут слышны в тебе. Было так много пар, столько людей, но любви не будет. Это разрушение начинается изнутри и заканчивается, когда Господь говорит: ‘Достаточно’. Настанет также день, когда Господь скажет: ‘Достаточно иллюзии мира сего’. Это кризис цивилизации, которая считает себя гордой, самодостаточной, диктаторской, и она завершится именно так».

Иерусалим увидит свою погибель от иного типа разложения, продолжил Папа, - «от предательства любви, ибо он не смог распознать любовь Бога в Его Сыне». Священный город «будет растоптан язычниками», наказанный Господом, потому что он открыл двери своего сердца язычникам.

«Существует язычничество жизни, в нашем случае, христианской. Живём ли мы как христиане? Кажется, да. Но когда наша жизнь входит в соблазн Вавилона и Иерусалима, она превращается в языческую. <…> Вы христиане? Так живите как христиане. Нельзя смешать воду с маслом, они всегда остаются самими собой. Цивилизация, противоречивая в самой себе, которая утверждает, что она христианская, а живёт как языческая, обречена на погибель».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ватикан, Папа Римский, Европа, Церковь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мобилизация из-за военного положения: кого и когда могут призвать
02 Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2018: все знаки Зодиака
03 В конце осени ударят лютые морозы, а в начале зимы украинцев ожидает сюрприз
04 Керченской трагедия: тело стрелка кремировали и тайно похоронили
05 Капитан захваченного украинского буксира в "суде" Крыма потребовал переводчика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Поезд Киев-Запорожье будет курсировать ежедневно
Поезд Киев-Запорожье будет курсировать ежедневно
В конце осени ударят лютые морозы, а в начале зимы украинцев ожидает сюрприз
Погода: в конце недели ударят лютые морозы
Томос для Украины: Константинополь объявил о решении
Томос для Украины: Константинополь объявил о решении
Ограничьте эти продукты, чтобы не стареть
Ограничьте эти продукты, чтобы не стареть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь