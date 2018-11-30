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Италия усилила антимиграционное законодательство

Италия усилила антимиграционное законодательство
06:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Италия в среду приняла закон о борьбе с мигрантами, призванный облегчить выдворение мигрантов и ограничить выдачу разрешений на жительство.

Италия приняла антимиграционный закон, упрощающий процедуру выдворения мигрантов и ограничивающий выдачу разрешений на жительство.

Об этом сообщает EUobserver.

«Италия в среду приняла закон о борьбе с мигрантами, призванный облегчить выдворение мигрантов и ограничить выдачу разрешений на жительство», - говорится в сообщении.

Нижняя палата парламента 396 голосами против 99 приняла закон, отменяющий выдачу двухлетних видов на жительство в рамках «гуманитарной защиты».

Законо приняли в тот же день, когда Италия официально отказалась подписывать глобальный миграционный пакт ООН. Договор также отказались поддерживать Австрия, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша и Словакия.

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Мигранты, Италия, ЕС, Европа, Политика.
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