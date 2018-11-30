Премьер-министр Венгрии: Мы - проукраинское правительство

Новости мира: Орбан назвал правительство Венгрии "проукраинским".

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его правительство проукраинское, поэтому и в дальнейшем будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что позиция Венгрии является четкой. "Мы - проукраинское правительство, поэтому мы поддерживаем Украину", - сказал Орбан в ответ на вопрос журналиста.

Как сообщалось ранее, конфликт между Будапештом и Киевом разгорелся после принятия закона Украины об образовании, который определяет языком учебного процесса украинский. В сентябре этого года отношения обострились после обнародования видео, на котором зафиксирована процедура выдачи венгерских паспортов на Закарпатье. Киев ответил на это выдворением венгерского консула в Береговом. В частности, министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что венгерский консул нарушил законодательство Украины, Венскую конвенцию о консульских сношениях и еще и призывал скрывать получение венгерского гражданства. Будапешт также выдворил украинского консула.