Скачать
Пятница, 30.11.2018
Гройсман прокомментировал выделение Украине первого транша от Еврокомиссии
Гройсман прокомментировал выделение Украине первого транша от Еврокомиссии
Александру Барабошко избрали меру наказания
Александру Барабошко избрали меру наказания
Определен лучший футболист 5-го тура Лиги чемпионов
Определен лучший футболист 5-го тура Лиги чемпионов
Меган Маркл и принц Гарри отказались приезжать на свадьбу Приянки Чопры
Меган Маркл и принц Гарри отказались приезжать на свадьбу Приянки Чопры

"Европа не может самоустраниться": Евродепутаты требуют новых санкций против РФ

&quot;Европа не может самоустраниться&quot;: Евродепутаты требуют новых санкций против РФ
18:35 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: 97 депутатов Европарламента просят ввести новые санкции против России из-за Азова.

97 депутатов Европейского парламента призвали наложить дополнительные санкции против России из-за нападения на украинские корабли у Керченского пролива.

Текст письма размещен на Facebook-странице Миссии Украины при ЕС.

Евродепутаты в письме напоминают, что 25 ноября российский корабль с использованием силы помешал трем украинским военным кораблям пройти через Керченский пролив. Корабли и экипажи были захвачены, а двух членов экипажа взяли под стражу в России на 60 дней.

"Этот инцидент не единичный и стоит на вершине незаконной аннексии Крыма, продолжающейся финансовой и военной поддержки боевых действий в Донецке и Луганске, а также поддержки и признания незаконных выборов, проводившихся в этих районах, и строительства моста через Керченский пролив", - говорится в письме.

Евродепутаты настаивают, что последние события у Керченского пролива должны рассматриваться как часть более широкой стратегии усиления напряженности между Россией и Украиной, грубое и провокационное нарушение международных правил и соглашений и прямая угроза европейскому миру и безопасности.

"Агрессия Путина не может оставаться без ответа. Мы, члены Европейского парламента, подписавшие письмо, призываем верховного представителя ЕС Федерику Могерини и всех лидеров европейских правительств наложить целевые санкции против России. Европа не может самоустраниться, пока президент Путин медленно, но неуклонно меняет основы базирующегося на правилах международного порядка", - говорится в письме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Азовское море, Россия, Санкции, Европарламент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2018: все знаки Зодиака
02 Известный украинский танцор получил гражданство РФ и похвастался паспортом
03 Питание для похудения: что, как и когда есть, чтобы похудеть
04 Украина запретила въезд мужчинам из России возрастом от 16 до 60 лет
05 Xiaomi тестирует новую операционную систему для смартфонов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Запрет на въезд в Украину: кого и в каких случаях не будут пускать
Запрет на въезд в Украину: кого не будут пускать
Погода на выходные: синоптики обещают снижение мороза и снег
В Украине на выходных потеплеет
МИД Чехии исключает посольство в Украине из списка &quot;ключевых&quot;
МИД Чехии исключает посольство в Украине из списка "ключевых"
Лунный календарь на декабрь 2018: благоприятные дни для стрижки и окраски волос
Лунный календарь на декабрь 2018: благоприятные дни для стрижки и окраски волос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь