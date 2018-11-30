Соратница Меркель предложила блокировать суда РФ, следующие из Азовского моря

Новости мира: У Меркель предлагают ЕС и США блокаду кораблей РФ за ее действия в отношении Украины.

ЕС и США должны рассмотреть возможность запрета захода в свои порты российских судов, следующих из Азовского моря, после того как Россия захватила три украинских корабля.

Об этом заявила соратница канцлера Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называют одним из ее вероятных преемников, в интервью Reuters.

"В случае подтверждения акта агрессии России, я думаю, должен быть четкий ответ", - сказала она.

"Ответом может быть запрет для российских кораблей, следующих из региона Азовского моря, заходить в европейские или американские порты до урегулирования ситуации с Украиной", - отметила Крамп-Карренбауэр.

Она также подчеркнула, что Германия должна быть готова к большей ответственности в своей внешней политике и к большим затратам на оборону.

Такая позиция соратницы Меркель жестче той, что декларирует сама канцлер, которая выступает за деэскалацию и диалог.

Крамп-Карренбауэр, которую часто сокращают до АКК или называют "мини-Меркель", является одним из лидеров в гонке за председательством в Христианско-демократическом союзе. Ее основной соперник - Фридрих Мерц, многолетний оппонент Меркель.

Председателя партии должны избрать на съезде делегатов ХДС, который состоится 7-8 декабря.