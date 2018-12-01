В столице Молдовы отметили годовщину Революции Достоинства

Новости мира: Вечер, посвященный 5-й годовщине Революции Достоинства, прошел в Культурно-информационном центре при Посольстве Украины в Республике Молдова.

В мероприятии приняли участие украинские дипломаты, члены украинских общественных организаций, представители средств массовой информации.

«К сожалению, накануне годовщины Революции Достоинства, которая отмечается в Украине, мы стали свидетелями провокации в Керченском проливе, военной агрессии России против украинских кораблей. Как вы все знаете, международное сообщество поддержало нашу страну. Хотелось бы особо поблагодарить правительство и парламент республики Молдова, граждан страны, а также проживающих здесь сотен тысяч украинцев за поддержку Украины в эти тяжелые для нашего государства и народа дни», - отметил в своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Молдове Иван Гнатышин.

Дипломат также проинформировал участников вечера о ситуации в Украине, в связи с введением в отдельных областях страны военного положения.

Гнатышин заверил присутствующих, что, несмотря на введение усиленного контроля на контрольно-пропускных пунктах украинско-молдавской границы, иностранным гражданам ничего не угрожает, и эта мера не отразится на гражданах Молдовы, въезжающих в Украину.

Дипломат обратил также особое внимание на необходимость дополнительной проверки распространяемой через СМИ, социальные сети и СМС-сообщения недостоверной информации о ситуации в областях, где было введено военное положение.