В Бельгии "желтые жилеты" устроили столкновения с полицией

Вдохновленные протестами "желтых жилетов" во Франции, несколько сотен людей, выступающих против повышения цен на топливо, вышли на улицы Брюсселя.
Как сообщает Reuters, протестующие разбили по крайней мере два полицейских фургона и закидали камнями и петардами офис премьер-министра Чарльза Мишеля.
Чтобы разогнать протестующих полиция применила водометы и слезоточивый газ. Десятки людей, многие в масках, бросали камни, петарды и дорожные знаки в полицейских, которые обливали их струями воды под высоким давлением и стреляли газовыми снарядами. По данным правоохранителей задержаны более 60 человек.
Сообщается, что изначально протест начинался как мирная акция. На протяжении нескольких часов люди в флуоресцентных жилетках просто ходили по улицам и перекрывали движение.