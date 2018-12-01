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Додон может быть отстранен "уходящим" парламентом Молдовы

Додон может быть отстранен &quot;уходящим&quot; парламентом Молдовы
09:11 Сегодня Телеграф

Новости мира: В связи с истечением срока полномочий парламента Молдовы спикер Андриан Канду предупредил президента Молдовы Игоря Додона об отстранении того от работы.

Первый спикер парламента Молдовы Андриан Канду просит подготовить документы для отстранения от занимаемой должности президента Игоря Додона, при этом предупредив того о возможности отстранения уже в декабре этого года. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Парламент может принять такое решение в связи с вызывающим поведением президента, который в нарушение Конституции не промульгировал (не дал ход - ред) пять законов, повторно принятых парламентом", - сказал Канду на заседании парламента в день истечения полномочий законодательного органа власти.

Спикер заявил, что, по 89-й статье Конституции Молдовы, "в случае совершения деяний, которые нарушают положения Основного закона, президент может быть отстранен от должности парламентом (двумя третями голосов избранных депутатов - ред)".

Депутаты парламента отметили, что 30 ноября истек срок полномочий парламента Молдовы, который официально был избран в ту же дату 2014 года.

Андриан Канду заявил, что после 30 ноября парламент уже не может принимать законы, но все еще уполномочен принимать постановления. "Парламенту не придется принимать закон, чтобы отправить президента в отставку, поскольку это можно сделать решением законодательного органа", - возразил он.

Канду заявил, что считает "этого президента незаконным, даже если он обладает легитимностью".

"Просим управление по вопросам права подготовить информационную записку о том, какова процедура и как составляется обращение в Конституционный суд по поводу отставки президента, чтобы на следующем заседании Постоянного бюро рассмотреть этот вопрос", - поручил Канду.

Под конец заседания Канду сделал заявление, что "парламент может преподнести сюрприз президенту еще до новогодних праздников".

Напомним, в 2018 году решением Конституционного суда Молдовы Игорь Додон 5 раз был временно отстранен от должности президента Молдовы. Основной причиной является отказ Додона промульгировать ранее принятые законы парламента.

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Молдова, Президент Молдовы, Андриан Канду, Игорь Додон.
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