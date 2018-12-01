Додон может быть отстранен "уходящим" парламентом Молдовы

Первый спикер парламента Молдовы Андриан Канду просит подготовить документы для отстранения от занимаемой должности президента Игоря Додона, при этом предупредив того о возможности отстранения уже в декабре этого года. Об этом сообщает российский Интерфакс.
"Парламент может принять такое решение в связи с вызывающим поведением президента, который в нарушение Конституции не промульгировал (не дал ход - ред) пять законов, повторно принятых парламентом", - сказал Канду на заседании парламента в день истечения полномочий законодательного органа власти.
Спикер заявил, что, по 89-й статье Конституции Молдовы, "в случае совершения деяний, которые нарушают положения Основного закона, президент может быть отстранен от должности парламентом (двумя третями голосов избранных депутатов - ред)".
Депутаты парламента отметили, что 30 ноября истек срок полномочий парламента Молдовы, который официально был избран в ту же дату 2014 года.
Андриан Канду заявил, что после 30 ноября парламент уже не может принимать законы, но все еще уполномочен принимать постановления. "Парламенту не придется принимать закон, чтобы отправить президента в отставку, поскольку это можно сделать решением законодательного органа", - возразил он.
Канду заявил, что считает "этого президента незаконным, даже если он обладает легитимностью".
"Просим управление по вопросам права подготовить информационную записку о том, какова процедура и как составляется обращение в Конституционный суд по поводу отставки президента, чтобы на следующем заседании Постоянного бюро рассмотреть этот вопрос", - поручил Канду.
Под конец заседания Канду сделал заявление, что "парламент может преподнести сюрприз президенту еще до новогодних праздников".
Напомним, в 2018 году решением Конституционного суда Молдовы Игорь Додон 5 раз был временно отстранен от должности президента Молдовы. Основной причиной является отказ Додона промульгировать ранее принятые законы парламента.