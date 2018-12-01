Глава МИД Польши: Поддержка украинской армии - стратегический элемент сотрудничества

Новости мира: ВПК Польши открыт для новых направлений сотрудничества с Украиной.

Военно-промышленный комплекс Польши открыт для новых направлений военного сотрудничества с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Поддержка мощности украинской армии - стратегический элемент сотрудничества между нашими странами", - сказал он.

В этом контексте Чапутович напомнил, что в декабре 2016 года был подписан новый договор о военном сотрудничестве между Украиной и Польшей, который расширил объем сотрудничества военно-промышленных комплексов обоих государств до 24 направлений.

По словам Чапутовича, польские фирмы сотрудничают с украинскими партнерами, кроме прочего, в вопросах систем беспилотников, связи, а также производства взрывных материалов.

"В прошлом году был подписан договор о сотрудничестве между Польской группой вооружений (PGZ) и её украинским аналогом "Укроборонпром", который систематизирует сотрудничество при реализации совместных проектов. Польский военно-промышленный комплекс открыт к новым направлениям военного сотрудничества с Украиной", - акцентировал Чапутович.