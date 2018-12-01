Скачать
Суббота, 01.12.2018
Геращенко: Блокировка Азова - это попытка РФ уничтожить часть экономики Украины
Геращенко: Блокировка Азова - это попытка РФ уничтожить часть экономики Украины
Поезд-экспресс в Борисполь сломался на второй день работы
Поезд-экспресс в Борисполь сломался на второй день работы
Гвоздик - Стивенсон: прогноз букмекеров на чемпионский бой
Гвоздик - Стивенсон: прогноз на бой
Первый день зимы: красивые поздравления в стихах с 1 декабря, веселые открытки
Первый день зимы: красивые поздравления в стихах с 1 декабря, веселые открытки

Меркель, чтобы успеть на саммит G20, полетела обычным рейсом

Смотрите фото (3)
Меркель, чтобы успеть на саммит G20, полетела обычным рейсом
15:28 Сегодня Телеграф

Новости мира: Канцлер Германии Ангела Меркель, чтобы успеть на саммит G20 в Буэнос-Айрес, полетела обычным рейсом.

Канцлер Германии Ангела Меркель после того, как ее самолет вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту имени Конрада Аденауэра в Кельне из-за технической неисправности, полетела на саммит G20 в Буэнос-Айрес обычным рейсом.

Сообщалось, что в небе над Нидерландами экипаж лайнера Airbus принял решение повернуть обратно в Германию из-за технического дефекта. 

Фото: twitter.com/AGUSAGUERO20

В правительстве Германии предположили, что техническая неисправность в самолете имеет криминальный след. В связи с данной ситуацией, канцлер Германии А.Меркель не успевала к началу саммита G20 и полетела обычным рейсом.

Фото: twitter.com/AGUSAGUERO20

Как сообщалось ранее, появились первые фото президента России Владимира Путина в момент, когда президент США Дональд Трамп проходил мимо и не поприветствовал его. Кремль перед мероприятием сообщил о проведении встречи президентами РФ и США. Однако, после агрессии России против Украины в Керченском проливе президент США Дональд Трамп заявил, что встреча в Буэнос-Айресе не состоится.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Ангела Меркель, Рейс, Фото, Буэнос-Айрес, Канцлер Германии, Саммит G20.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: декабрь
02 Праздничные выходные: сколько украинцы будут отдыхать в декабре
03 Назван лучший фрукт для снижения артериального давления
04 Первый день зимы: красивые поздравления в стихах с 1 декабря, веселые открытки
05 Гвоздик - Стивенсон: где и когда смотреть чемпионский бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В этот день 27 лет назад в Украине произошло историческое событие
27 лет Всеукраинскому референдуму о независимости
Умер экс-президент США Джордж Буш-старший: биография и реакция политиков
Биография Джорджа Буша-старшего
Праздничные выходные: сколько украинцы будут отдыхать в декабре
Украинцы будут отдыхать треть месяца
Новый год 2019: в чем встречать и отмечать год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019: в чем встречать и отмечать год Желтой Земляной Свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь