Меркель, чтобы успеть на саммит G20, полетела обычным рейсом

Новости мира: Канцлер Германии Ангела Меркель, чтобы успеть на саммит G20 в Буэнос-Айрес, полетела обычным рейсом.

Канцлер Германии Ангела Меркель после того, как ее самолет вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту имени Конрада Аденауэра в Кельне из-за технической неисправности, полетела на саммит G20 в Буэнос-Айрес обычным рейсом.

Сообщалось, что в небе над Нидерландами экипаж лайнера Airbus принял решение повернуть обратно в Германию из-за технического дефекта.

Фото: twitter.com/AGUSAGUERO20

В правительстве Германии предположили, что техническая неисправность в самолете имеет криминальный след. В связи с данной ситуацией, канцлер Германии А.Меркель не успевала к началу саммита G20 и полетела обычным рейсом.

Фото: twitter.com/AGUSAGUERO20

Как сообщалось ранее, появились первые фото президента России Владимира Путина в момент, когда президент США Дональд Трамп проходил мимо и не поприветствовал его. Кремль перед мероприятием сообщил о проведении встречи президентами РФ и США. Однако, после агрессии России против Украины в Керченском проливе президент США Дональд Трамп заявил, что встреча в Буэнос-Айресе не состоится.