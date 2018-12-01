Запад может приостановить действие еще одного международного соглашения с РФ

Новости мира: Голосование Европарламента за соответствующее решение назначено на март следующего года.

В марте 2019 года Европарламент рассмотрит решение о приостановлении действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией.

Об этом говорится в опубликованном проекте доклада Европарламента, посвященном отношениям с Россией, сообщает ТСН.

Согласно документу в марте следующего года состоится рассмотрение вопроса и голосование.

"Европарламент считает, что действие СПС должно быть прекращено. Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес для обеспечения безопасности и мирного европейского порядка", - говорится в документе.

В проекте доклада также говорится о том, что "Северный поток-2" повышает зависимость ЕС от российского газа и, что страны ЕС должны "быть готовы к введению новых санкций, в частности персональных ограничений, в ответ на российские действия".

Как сообщалось ранее, почти 100 евродепутатов выступили за новые санкции против РФ из-за нападения на украинские суда.