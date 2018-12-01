Скачать
Суббота, 01.12.2018
Агрессия РФ в Керченском проливе будет обсуждена в НАТО, Совете ЕС и ОБСЕ
Агрессия РФ в Керченском проливе будет обсуждена в НАТО, Совете ЕС и ОБСЕ
Поезд-экспресс в Борисполь сломался на второй день работы
Поезд-экспресс в Борисполь сломался на второй день работы
Итальянский футбольный клуб продали за 10 евро
Итальянский футбольный клуб продали за 10 евро
Археологи обнаружили в Тибете палеолитическую стоянку возрастом 30 тысяч лет
Археологи обнаружили в Тибете палеолитическую стоянку возрастом 30 тысяч лет

Запад может приостановить действие еще одного международного соглашения с РФ

Запад может приостановить действие еще одного международного соглашения с РФ
17:53 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Голосование Европарламента за соответствующее решение назначено на март следующего года.

В марте 2019 года Европарламент рассмотрит решение о приостановлении действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией.

Об этом говорится в опубликованном проекте доклада Европарламента, посвященном отношениям с Россией, сообщает ТСН.

Согласно документу в марте следующего года состоится рассмотрение вопроса и голосование.

"Европарламент считает, что действие СПС должно быть прекращено. Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес для обеспечения безопасности и мирного европейского порядка", - говорится в документе.

В проекте доклада также говорится о том, что "Северный поток-2" повышает зависимость ЕС от российского газа и, что страны ЕС должны "быть готовы к введению новых санкций, в частности персональных ограничений, в ответ на российские действия".

Как сообщалось ранее, почти 100 евродепутатов выступили за новые санкции против РФ из-за нападения на украинские суда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Европарламент, СПС, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: декабрь
02 Праздничные выходные: сколько украинцы будут отдыхать в декабре
03 Назван лучший фрукт для снижения артериального давления
04 Первый день зимы: красивые поздравления в стихах с 1 декабря, веселые открытки
05 Гвоздик - Стивенсон: где и когда смотреть чемпионский бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В этот день 27 лет назад в Украине произошло историческое событие
27 лет Всеукраинскому референдуму о независимости
В США объявлен общенациональный траур
В США объявлен общенациональный траур
Праздничные выходные: сколько украинцы будут отдыхать в декабре
Украинцы будут отдыхать треть месяца
Пять &quot;вредных&quot; продуктов, которые на самом деле являются полезными
Пять "вредных" продуктов, которые на самом деле являются полезными
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь