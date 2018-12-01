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Суббота, 01.12.2018
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Протесты "желтых жилетов": Нидерланды принимают эстафету

Протесты &quot;желтых жилетов&quot;: Нидерланды принимают эстафету
18:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Нидерланды подхватили акцию "желтых жилетов" против повышения цен на топливо.

Демонстранты в желтых жилетах собираются в Гааге.

Об этом сообщает NOS

"В Гааге, в Бинненгофе собралось больше ста людей в желтых жилетах. Полиция также присутствует", - говорится в сообщении.

Участники акции не подали заявку на получение разрешения на демонстрацию. Вот почему не больше сотни человек могут войти в Бинненгоф - комплекс зданий, в котором расположены парламент и резиденция премьер-министра, поэтому демонстранты должны направиться в парк Маливелд.

Организаторы акции подчеркнули, что не намерены это делать, поскольку убеждены, что их требования услышат только возле комплекса Бинненхоф.

Как известно, митинги против повышения цен на бензин начались во Франции.

"Желтые жилеты" собрались в Париже на Елисейских полях с требованием отменить решение о повышении налогов на топливо, которые приведут к росту цен с 1 января 2019 года.

В пятницу, 30 ноября, в Брюсселе около сотни представителей бельгийского движения "желтых жилетов" перекрыли перекресток авеню Дез Ар и улице Луа, создав огромный затор возле квартала учреждений ЕС.

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Нидерланды, Протесты, Желтые жилеты.
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