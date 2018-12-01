Brexit: Уже шестой британский министр подал в отставку

Новости мира: Еще один министр подал в отставку из-за соглашения о Brexit

Министр Великобритании по вопросам науки и высшего образования Сэм Джима подал в отставку из-за несогласия с соглашением о выходе страны из Евросоюза.

Об этом сообщает Reuters.

"Мне стало более чем понятно, что предлагаемое соглашение противоречит британским национальным интересам и что голосовать за это соглашение - значит обречь себя на неудачу", - заявил министр.

Министр, который выступал в 2016 году за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС, также отметил, что премьер-министр страны Тереза Мэй не должна исключать перспективы второго референдума.

Сэм Джима стал шестым британским министром, ушедшим в отставку в знак протеста против соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.