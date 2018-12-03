Протесты "желтых жилетов": Макрон сообщил о дальнейших шагах руководства Франции

Новости мира: Макрон поручил премьеру встретиться с лидерами партий и представителями "желтых жилетов".

Елисейский дворец сообщил о предстоящих шагах руководства страны в связи с прошедшими в Париже и по всей Франции акциями протеста движения "желтых жилетов", многие из которых переросли в беспорядки.

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил премьер-министру страны Эдуару Филиппу встретиться с руководителями политических партий, представленных в парламенте, и представителями манифестантов, объявила в воскресенье президентская канцелярия после экстренного совещания в Елисейском дворце, посвященного протестной волне.

По данным французских СМИ, эти встречи начнутся в понедельник. Э.Филипп примет также мэра Парижа Анн Идальго.

Как сообщалось, по итогам совещания руководства Франции не было сделано никаких официальных заявлений.

В ходе совещания, согласно сообщению канцелярии, Э.Макрон приветствовал самоотверженность сил правопорядка и спасательных служб. Он также отметил необходимость быстрой помощи пострадавшим в ходе погромов коммерсантам и частным лицам.

Президент подчеркнул важность того, чтобы ни один преступный акт не остался безнаказанным.

Э.Макрон рекомендовал главе МВД Кристофу Кастанеру изучить вопрос об адаптации сил обеспечения порядка с учетом уроков событий 1 декабря.