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Сенат Чехии не рассматривает вопрос ужесточения санкций против РФ

Сенат Чехии не рассматривает вопрос ужесточения санкций против РФ
06:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Сенат Чехии сохранит санкции против России, однако не будет усиливать их.

Председатель Сената Чешской Республики Ярослав Куберта и председатель палаты представителей Радек Вондрачек поддерживают сохранение действующих антироссийских санкций, однако их ужесточение не рассматривают.

Об этом сообщает Radio Praha.

"Я поддерживаю санкции в отношении России, поскольку, к сожалению, у нас нет другой возможности заявить о своем несогласии с действиями российской стороны", - подчеркнул Ярослав Кубертен.

Чешские политики считают, что санкции - единственная возможность выразить протест России. При этом они отмечают, что главная задача после действий России в Азовском море - "привести обе стороны за стол переговоров".

При этом он не поддерживает усиление санкций "из-за неясности интересов, которые преследует каждая из сторон конфликта".

Радек Вондрачек, со своей стороны, заявил, что не видит причин отменять антироссийские санкции, "поскольку причины, по которым они были введены, продолжают действовать".

Как сообщалось ранее, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей во время их планового перехода из порта Одесса в порт Мариуполь. Спецназовцы России обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России в Азовском море.

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Все по теме:

Россия, Санкции, Чехия, Радек Вондрачек, Ярослав Куберта.
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