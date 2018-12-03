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Могерини отмечает, что США и ЕС лишь вместе могут противостоять вызовам России

Могерини отмечает, что США и ЕС лишь вместе могут противостоять вызовам России
23:41 Пн, 3 Декабрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Могерини подчеркнула одинаковый подход ЕС и США к украинскому вопросу.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отмечает совпадение интересов Евросоюза и США в противостоянии России по вопросу Украины.

"В последние недели мы видели, что разделяем одинаковый интерес к решению проблемы нарушения Россией территориальной целостности Украины. Только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые Россия выдвигает и на европейской территории, и в других местах", - заявила Ф.Могерини, выступая в понедельник в Школе управления им. Джона Ф.Кеннеди Гарвардского университета.

"Со времени незаконной аннексии Крыма мы постоянно заявляли, что границы не должны и не могут быть изменены военной силой и что, когда этот основной принцип нарушен, мы все находимся в меньшей безопасности", - говорится в тексте выступления высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе Европейской внешнеполитической службой.

По ее мнению, последние события в Черном море - это "прямое следствие явного нарушения основных правил мирного сосуществования на европейской территории".

"Европа и Америка вместе указывали на эти нарушения, а также реагировали на них", - отметила Ф.Могерини.

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ЕС, США, Россия, Федерика Могерини.
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