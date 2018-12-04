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Вторник, 04.12.2018

Протест "желтых жилетов" во Франции: как спецназ штурмовал Триумфальную арку (Видео)

Во Франции продолжаются массовые протесты из-за роста цен на топливо. Беспорядки стали самыми крупными за последние 50 лет. Митингующие разгромили знаковые туристические места французской столицы, в частности Триумфальную арку. В стране готовятся ввести режим ЧП. Издание Le Parisien публикует видео штурма полицейскими территории Триумфальной арки в Париже, снятое со шлема одного из спецназовцев. Протестующие построили баррикады на Елисейских полях, разгромили магазины, жгли покрышки и автомобили, ломали дорожные знаки и бросали в полицейских камни. В ответ на это полицейские применили слезоточивый газ и водометы. Напомним, 1 декабря Триумфальная арка получила повреждения, внутри нее разгромили музей, разбили и разрисовали несколько статуй. На монументе появились надписи "Макрон должен уйти" и "Желтые жилеты" победят". На следующий день монумент посетил президент Франции.
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Париж, Франция, Триумфальная арка, Протест "желтых жилетов".
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