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Адвокат Януковича заявил о возможном оперировании Януковича в Израиле

Адвокат Януковича заявил о возможном оперировании Януковича в Израиле
16:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости мира: Экс-президента Украины могут вывезти на операцию в Израиль.

Бывшего президента Украины Виктора Януковича могут вывезти на лечение в Израиль. Об этом сообщил его адвокат Александр Горошинский в Facebook.

Горошинский отметил, что находится в Москве, где планировал обсудить с Януковичем завтрашнее заседание суда, однако встретиться с подзащитным ему не удалось. В то же время хирург Эяль Атиас, который прибыл осмотреть Януковича, заявил, что у него серьезная травма. Он также заявил, что выступает за дальнейшее обследование и лечение экс-президента в Израиле.

"Мы будем обсуждать такую возможность с пациентом и, вероятнее всего, организовывать его переезд", - отметил хирург.

Адвокат также добавил, что подаст результаты обследования Януковича в Оболонский райсуд Киева.

Отметим, Эяль Атиас указан в списке практикующих врачей высшей квалификации клинико-диагностического центра "Бейт Геди", который находится в Нетании (Израиль).

Суд назначил Януковичу бесплатного адвоката

Напомним, ранее сообщалось, что суд дал Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом 5 декабря.

Как сообщили адвокаты Януковича, в середине ноября он получил травму, упав на теннисном корте. Предполагалось, что он попал в реанимационное отделение московской клиники имени Склифософского с травмой позвоночника.

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Виктор Янукович, Израиль, Экс-президент, Александр Горошинский, Адвокат Януковича.
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