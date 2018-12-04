Курц: Деэскалация конфликта в Украине – один из главных приоритетов Австрии

Новости мира: Одним из основных приоритетов Австрии остается обеспечение деэскалации спровоцированного РФ вооруженного конфликта в Украине.

Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц заверил, что одним из главных приоритетов внешней политики Австрии, как и Евросоюза, в 2019 году останется обеспечение деэскалации спровоцированного Россией вооруженного конфликта в Украине.

Об этом он заявил во время совместной с вице-канцлером Хайнцом-Кристианом Штрахе пресс-конференции в Вене по случаю подведения итогов первого года работы коалиционного правительства.

"Что касается внешней политики, то самым большим вызовом для нас, как и для Европейского Союза, является, с одной стороны, снятие напряженности в отношениях с Россией, а также обеспечение деэскалации конфликта в Украине", - сказал Курц, комментируя внешнеполитические приоритеты Австрии на 2019 год.

Вторым приоритетом, по словам канцлера, будет совместная работа в рамках ЕС по обеспечению честной и упорядоченной свободной торговли – принцип, который сейчас США ставит под сомнение. "Как ЕС мы должны пытаться сделать все, чтобы честная и упорядоченная свободная торговля и в будущем была и не ставилась под сомнение", - сказал он.