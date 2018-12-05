ДРСМД: НАТО поддерживает позицию США

Новости мира: НАТО обвинил Россию в нарушении договора о РСМД.

В совместном заявлении министров иностранных дел стран-участников НАТО по итогам саммита в Брюсселе указывается, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729 в нарушение договора о РСМД от 1987 года.

"Мы решительно поддерживаем выводы Соединенных Штатов о том, что Россия нарушает свои обязательства по договору о РСМД", - цитирует Reuters заявление НАТО.

Указанный договор запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

В условиях обострения напряженности между Москвой и Западом президент США Дональд Трамп в октябре пообещал выйти из договора. Он обвинил Россию в том, что она нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км.