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Мэй: Мы не должны дать поискам идеального Brexit предотвратить хороший Brexit

Мэй: Мы не должны дать поискам идеального Brexit предотвратить хороший Brexit
06:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Мэй призвала не искать идеальный вариант Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала парламентариев отказаться от идеи поиска идеального варианта сделки по выходу из состава Евросоюза.

"Мы не сможет объединить страну, если мы будем искать отношений, которые дают все одной стороне спора и ничего — другой. Мы не должны дать поискам идеального Brexit предотвратить хороший Brexit, который послужит британскому народу", — сказала Мэй, передает Reuters.

По ее словам, достигнутые соглашения по сделке "не идеальны" и не должны были такими быть, так как такова "природа переговоров".

Как сообщалось ранее, Великобритания может отменить в одностороннем порядке решение о выходе из ЕС.

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ЕС, Великобритания, Тереза Мэй, Brexit.
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