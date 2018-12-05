В Тихом океане у берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение, есть угроза возникновения цунами

Новости мира: В Тихом океане неподалеку от Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,6, людей призывают эвакуироваться, так как есть угроза цунами.

В среду, 5 декабря, у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 168 км на юго-восток от населенного пункта Тадине. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Сразу же после этого Тихоокеанский центр по предупреждению цунами сообщил о возможности образования "потенциально опасных волн цунами". Местные власти призвали людей эвакуироваться в помещения на расстоянии более 300 метров от берега, и, если возможно, выше 12 метров над уровнем моря.

Эксперты полагают, что на некоторых побережьях Новой Каледонии и Вануату возможны волны цунами, достигающие 1-3 м над уровнем моря. Также волны до одного метра могут возникать у берегов Фиджи. На данный момент о пострадавших и разрушениях не сообщается.