Хербст считает, если Россию не остановить сейчас, наступление пойдет на страны Балтии

Новости мира: Так же Хербст думает, что инцидент 25 октября в районе Керченского пролива случился не на ровном месте.

Режим Путина продвигает ревизионистскую политику и каждый раз повышает ставки, нарушая территориальную целостность Украины, теперь на море. Если его не остановить сейчас, Москва развернет наступление на страны Балтии, где до сих пор проживает много русских. Такое убеждение высказал в среду в Вашингтоне экс-посол США в Украине, ныне директор Евразийского центра "Атлантического Совета" Джон Хербст.

"Кремль продвигает свою ревизионистскую политику, подрывая установленные правила мирового порядка после Второй мировой и холодной войны. Такая концепция суверенитета и территориальной целостности в понимании Москвы не касается соседних стран", - отметил бывший высокопоставленный американский дипломат.

По его словам, "осознавая то, что случилось на востоке Украины, если Москва будет иметь успех, и территориальная целостность Украины останется забытой, значительно возрастает возможность того, что Россия начнет подобные провокации по отношению к Балтийским странам".

Хербст также подчеркнул, что инцидент 25 октября в районе Керченского пролива случился не на ровном месте. Москва еще в апреле запустила новый виток своей гибридной кампании, когда начала принудительно проверять суда, следующие через Керченский пролив.

В этой связи американский эксперт подчеркнул необходимость для США, Европы и других стран Запада сформировать "мощный ответ" России для того, чтобы обезопасить от дальнейшей агрессии Украину и союзников США в Европе.