В ЕС приветствуют закон о разминировании Донбасса

Новости мира: В Евросоюзе считают принятие ВР закона о противоминной деятельности важным шагом для страны.

Представительство Европейского Союза в Украине считает важным шагом принятие Верховной Радой закона о противоминной деятельности. Об этом сообщается на странице Представительства в Twitter.

"Мы поздравляем украинский парламент с принятием закона о противоминной деятельности. Это важный шаг ради спасения жизни людей. Мы готовы в дальнейшем поддерживать внедрение законодательства о противоминной деятельности и оказывать соответствующую помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада 242 голосами приняла закон относительно осуществления противоминной деятельности в Украине и разминировании территории Донецкой и Луганской областей.

Этот закон определяет статус территорий для нужд противоминной деятельности, источники ее финансирования, требования к специалистам в этой сфере и их обязанности, оказание помощи жертвам взрывоопасных предметов.

По данным Министерства обороны Украины, с начала боевых действий на Донбассе жертвами мин и снарядов стали 1 858 человек. Количество погибших составило 482 человека, из них - 21 ребенок. При этом площадь заминированных территорий на востоке Украины, которые нуждаются в очистке, составляет около 7 тыс. кв. км. Там сейчас проживают 1,5 млн человек (при том, что один разорвавшийся снаряд может убить до 10 человек). 15 тыс. кв. км загрязнены на неподконтрольной территории, а также заминирована административная граница с Автономной Республикой Крым.