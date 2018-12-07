На съезде ХДС в Гамбурге выберут преемника Меркель на пост главы партии

Новости мира: Двухдневный федеральный съезд Христианско-демократического союза открывается в пятницу в Гамбурге.

Нового лидера Христианско-демократического союза (ХДС) изберут в пятницу на партийном съезде в Гамбурге.

Новый глава ХДС сменит на этом посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая руководила партией в течение 18 лет - с апреля 2000 года.

Радиостанция "Немецкая волна" отмечает, что на пост председателя ХДС претендуют трое фаворитов: бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц, генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения Йенс Шпан.

Ф.Мерц с 2000 по 2002 годы возглавлял партийную фракцию в бундестаге после отставки Вольфганга Шойбле с этого поста. Затем он ушел в бизнес, где добился значительных успехов, став председателем Наблюдательного совета германского подразделения компании BlackRock.

Ф.Мерц неоднозначно относится к строительству "Северного потока-2": в ходе телевизионных дебатов он заявил, что Берлину следует пересмотреть политическую значимость этого проекта.

"Чем больше накаляется конфликт (между РФ и Украиной - ИФ), тем больше нам нужно обсуждать, является ли решение о строительстве газопровода правильным", - сказал Ф.Мерц, имея в виду недавний инцидент в Керченском проливе.

Главным соперником Ф.Мерца является генеральный секретарь ХДС А.Крамп-Карренбауэр. Сама А.Меркель поддерживает А.Крамп-Карренбауэр, которая в связи с агрессией России в Керченском проливе предложила запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в порты западных стран.

Кроме того, по мнению А.Крамп-Карренбауэр, отказ Германии от проекта "Северный поток-2" будет радикальным шагом, но при этом Берлин мог бы пойти на снижение объемов прокачки газа через этот газопровод.

"Немецкая волна" называет Й.Шпана самым амбициозным кандидатом, который резко критикует миграционную политику А.Меркель и выступает за запрет ношения атрибутов мусульманской одежды, закрывающих лицо.

Комментируя агрессию РФ в Керченском проливе, в интервью газете "Бильд" он заявлял, что России нужно дать понять, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без определенных условий. Тем не менее, германские политические обозреватели не считают его фаворитом.

Радиостанция отмечает, что ранее в истории ХДС было только два случая, когда выборы председателя партии проходили на альтернативной основе: последний такой случай был в начале 1970-х годов. В этот раз на пост председателя партии ХДС впервые претендуют более двух человек.

Ранее А.Меркель заявила, что не собирается искать себе преемника в ХДС.

"Сейчас это открытый процесс. Моя политическая жизнь научила меня, что в вопросы поиска преемника вмешиваться не следует, это еще никогда не имело успеха. Я буду этого правила придерживаться", - сказала канцлер журналистам в Берлине.

Изначально кандидатов на пост председателя ХДС было больше трех: заявку подали три аутсайдера. Речь идет о студенте юридического факультета берлинского университета, предпринимателе из федеральной земли Гессен и боннском профессоре международного права. Тем не менее, студент и бизнесмен не получили необходимое одобрение партийных организаций ХДС, а предприниматель снял свою кандидатуру.

При этом не исключено, что в пятницу о себе заявят новые кандидаты-аутсайдеры, о которых не было известно ранее.

Численный состав съезда ХДС в Гамбурге - 1001 делегат. Сколько именно своих представителей может отправить на съезд та или иная земельная организация, зависит от числа ее членов и результата на последних общегерманских парламентских выборах, отмечает "Дойче велле".

В ходе избрания нового председателя ХДС делегаты могут отдать голос за любого кандидата - они не получают рекомендаций от своих земельных парторганизаций.

Для избрания нового главы ХДС кандидат должен набрать абсолютное число голосов. В том случае, если победитель не будет определен в ходе первого тура голосования, будет организован второй тур, в котором за пост поборются два фаворита.