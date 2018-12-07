Скачать
Пятница, 07.12.2018
Новый председатель ОБСЕ обещает, что Украина будет основным приоритетом
Новый председатель ОБСЕ обещает, что Украина будет основным приоритетом
Стало известно, кто сменил Меркель на посту главы ХДС
Стало известно, кто сменил Меркель на посту главы ХДС
Шахтер в гостях разобрался с Мариуполем
Шахтер в гостях разобрался с Мариуполем
Новолуние 7 декабря: что нельзя делать в это время
Новолуние 7 декабря: что нельзя делать в это время

Ягланд выразил поддержку миграционному пакту ООН

Ягланд выразил поддержку миграционному пакту ООН
18:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Генсек СЕ поддержал глобальный миграционный пакт ООН.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил поддержку Глобальному договору относительно безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении генерального секретаря СЕ, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Страсбурге.

"Права человека беженцев и особенно детей мигрантов заслуживают специальной защиты", - сказал Ягланд.

Он подчеркнул, что миграция является одним из крупнейших вызовов в наше время.

"Совет Европы сделал свой вклад в Глобальный пакт, что будет способствовать развитию сотрудничества между странами и на международном уровне", - заявил генсек Совета Европы.

Глобальный договор относительно безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, который ранее был одобрен Генеральной ассамблеей ООН, будет подписываться 11-12 декабря на межправительственной конференции в Марокко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, ООН, Совет Европы, Турбьерн Ягланд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцам рассылают фейковые платежки за газ: что делать и куда обращаться
02 Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
03 День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
04 День святой Екатерины 2018: что категорически нельзя делать в праздник 7 декабря
05 Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Монетизация: когда украинцы смогут получить деньги за сэкономленную субсидию
Монетизация субсидий: когда украинцы смогут получить деньги
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Погода на выходные: синоптики обещают дождь и мороз
Они это сделали: звезды, сыгравшие свадьбу в 2018 году
Они это сделали: звезды, сыгравшие свадьбу в 2018 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь