Ягланд выразил поддержку миграционному пакту ООН

Новости мира: Генсек СЕ поддержал глобальный миграционный пакт ООН.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил поддержку Глобальному договору относительно безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении генерального секретаря СЕ, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Страсбурге.

"Права человека беженцев и особенно детей мигрантов заслуживают специальной защиты", - сказал Ягланд.

Он подчеркнул, что миграция является одним из крупнейших вызовов в наше время.

"Совет Европы сделал свой вклад в Глобальный пакт, что будет способствовать развитию сотрудничества между странами и на международном уровне", - заявил генсек Совета Европы.

Глобальный договор относительно безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, который ранее был одобрен Генеральной ассамблеей ООН, будет подписываться 11-12 декабря на межправительственной конференции в Марокко.