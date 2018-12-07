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Стало известно, кто сменил Меркель на посту главы ХДС

Стало известно, кто сменил Меркель на посту главы ХДС
18:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Преемником Меркель на посту главы ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передают в пятницу немецкие СМИ.

Делегаты сделали такой выбор между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур, - А.Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем.

В первом туре выборов участвовали А.Крамп-Карренбауэр, бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Ф.Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан.

Напомним, ранее Крамп-Карренбауэр заявляла, что ЕС и США должны рассмотреть возможность запрета захода в свои порты российских судов, следующих из Азовского моря. 

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Германия, Ангела Меркель, ХДС, Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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