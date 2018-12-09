Европейские социал-демократы выбрали кандидата в президенты Еврокомиссии

Новости мира: Европейские социал-демократы избрали Франса Тиммерманса своим главным кандидатом на выборах в Европарламент.

Европейские социал-демократы в субботу, 8 декабря, избрали своим главным кандидатом на выборах в Европарламент, которые состоятся в 2019 году, голландца Франса Тиммерманса.

"Во время съезда Партии европейских социалистов в Лиссабоне около тысячи делегатов поддержало его кандидатуру как лидера на избирательных гонках, который будет претендовать на должность президента Еврокомиссии. Сейчас он занимает должность вице-президента Европейской комиссии", - говорится в сообщении.

Бывший министр иностранных дел Нидерландов 57-летний Тиммерманс не имел конкурентов среди европейских социал-демократов после того, как вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза словак Марош Шефчович решил не выдвигать свою кандидатуру.

Главным соперником Тиммерманса в борьбе за должность главы Еврокомиссии станет немец Манфред Вебер из Европейской народной партии(ЕНП), которая объединяет в Европарламенте консервативные политические силы стран ЕС. Кроме того, своих кандидатов выдвигают и меньшие партии, такие как Зеленые или либералы. Действующий председатель ЕК Жан-Клод Юнкер больше не хочет претендовать на эту должность.