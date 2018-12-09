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В Эстонии увеличат военное присутствие британских танков

В Эстонии увеличат военное присутствие британских танков
05:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Великобритания собирается отправить 10 танков, им на смену придут уже 20 бронемашин.

Военное присутствие Великобритании в Прибалтийском регионе будет усилено в 2019 году. Об этом заявил военный атташе Великобритании в Эстонии Гэри Брукс, сообщает издание ERR.

“Мы всегда должны быть готовы воспользоваться возможностью комбинировать действия как наземных, так и воздушных войск или, например, пехоты и флота”, — заявил Брукс.

В издании сообщается, что Великобританией будут отправлены 10 танков, им на смену придут уже 20 бронемашин.

С середины весны по конец лета на авиабазе Эмар будут находиться британские истребители Eurofighter Typhoon.

Летом 2019 на территории страны пройдут военные учения двух стран, Эстонии и Великобритании. В них примут участие наземные силы, корабли британского флота и королевская авиация.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что вокруг Украины, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернута наземная группировка численностью около 80 тысяч военнослужащих РФ.

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Все по теме:

Эстония, Британские танки, Военное присутствие Великобритании в Прибалтийском регионе, Гэри Брукс.
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