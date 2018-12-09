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Воскресенье, 09.12.2018

Роковой концерт в ночном клубе Италии привел к трагедии (Видео)

В сети появилось жуткое видео с места смертельной давки на концерте рэп-исполнителя Sfera Ebbasta, что проходил в ночь на 8 декабря в клубе недалеко от Анконы в Италии. Соответствующее видео было опубликовано в Youtube.Напомним: в ночь на 8 декабря в ночном клубе Lanterna Azzura должен был выступить популярный итальянский рэппер Sfera Ebbasta. В клубе началась давка, жертвами которой стали пятеро подростков и женщина 39 лет, которая сопровождала дочь. Еще 120 человек получили травмы, около 10 человек до сих пор находятся в больнице в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, давка началась из-за того, что кто-то распылил в толпе перцовый баллончик.
Укринформ
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Концерт, Италия, Жертвы, Давка, Рэп-исполнитель, Sfera Ebbasta.
12:19 Сегодня Телеграф
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