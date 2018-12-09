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Brexit: В Британии заявили о подготовке "плана Б"

Brexit: В Британии заявили о подготовке &quot;плана Б&quot;
22:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Союзница Мэй готовит план B, если парламент провалит соглашение о Brexit.

Британская министр труда и пенсий Эмбер Радд готовит план B на случай, если заключенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение о Brexit не найдет поддержки в парламенте.

Об этом информирует Reuters.

«Близкий союзник премьер-министра Терезы Мэй в субботу стала первым министром Кабинета министров, которая готовит план B, если, как ожидается, парламент на следующей неделе отклонит проект соглашения выхода из ЕС», - говорится в сообщении.

Мэй настаивает на реализации своего проекта соглашения, который много месяцев разрабатывался с ЕС, говорит, что он единственный в повестке дня, и альтернатива - это болезненный выход из ЕС без каких-либо договоренностей или, возможно, отмена Brexit в целом.

Однако депутаты, в том числе и от Консервативной партии Мэй, намерены отклонить ее проект, предусматривающий сохранение тесных связей с ЕС, шаг, который может отправить пятую по величине экономику мира в еще большую неопределенность.

Соглашаясь с Мэй, что ее соглашение является лучшим вариантом для выхода из ЕС, Радд заявила, что отношения с ЕС в норвежском стиле могут предложить выход из нынешнего тупика.

"Если это (план Мэй) не пройдет, всякое может случиться: референдум, модель Норвегия плюс, любой из этих вариантов возможен", - сказала министр.

Как сообщалось, британский министр труда и пенсий Эмбер Радд заявила, что проект заключенного премьер-министром Терезой Мэй соглашения по Brexit является лучшим вариантом и единственным планом выхода страны из Европейского Союза.

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Великобритания, Тереза Мэй, Brexit, Эмбер Радд.
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