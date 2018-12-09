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Миграционный пакт ООН привел к расколу правящей коалиции Бельгии

Миграционный пакт ООН привел к расколу правящей коалиции Бельгии
23:35 Вс, 9 Декабрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: В Бельгии ультраправые вышли из правительственной коалиции из-за миграционного пакта ООН.

В Бельгии самая большая партия коалиции, фламандская националистическая партия N-VA, объявила о выходе из правительства из-за подписания миграционного пакта ООН.

Об этом сообщает Reuters. 

"Правая партия N-VA заявила, что выводит своих министров из коалиции после того, как (премьер-министр - ред.) Чарльз Мишель отказался выполнять их требование не подписывать миграционный пакт ООН в Марракеше в понедельник", - говорится в сообщении.

Сам Мишель заявил, что его кабинет продолжит работать как правительство меньшинства.

Учитывая федеральные выборы, которые состоятся в мае, многие наблюдатели не ожидают немедленных изменений состава этого правительства до выборов.

На прошлой неделе Мишель собрал большое парламентское большинство в поддержку подписания Бельгией миграционного пакта ООН, который подвергся критике со стороны некоторых европейских политиков из-за опасения, что это может увеличить иммиграцию в страны Европы.

Ранее подписывать миграционное соглашение отказались Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Израиль, Латвия, Польша, Чехия, Швейцария и США.

Пакт предусматривается формально одобрить на саммите, который состоится 10-11 декабря в марокканском городе Марракеш. Необязательный миграционный пакт ООН касается таких вопросов, как защита мигрантов, интеграция их в новые страны и возвращение их в родные страны.

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Бельгия, Чарльз Мишель, Миграционный пакт ООН, N-VA.
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