Глава правительства Каталонии начал "голодную забастовку"

Новости мира: Глава правительства Каталонии объявил голодовку.

В воскресенье, 9 декабря, глава правительства Каталонии Ким Торра начал 48-часовую "голодную забастовку" в поддержку каталонских политиков, которые находятся в предварительном заключении.

Об этом пишет La Vanguardia.

Голодовку Торра намерен завершить в 9 утра вторника, 11 декабря, после чего отправится в Барселону, где примет участие в заседании правительства.

Как отмечает издание, неделю назад голодовку объявили четверо бывших членов правительства Каталонии. Таким образом они решили выразить протест против судебных решений в отношении сторонников независимости автономии.

Как сообщалось, прокуратура Испании просит назначить сроки заключения до 25 лет для лидеров каталонских сепаратистов по обвинению в мятеже и растрате государственных средств.