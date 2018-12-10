Скачать
Понедельник, 10.12.2018
Военное положение: Сколько заплатят резервистам и военнообязанным
Военное положение: Сколько заплатят резервистам и военнообязанным
Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
Ривер Плейт - обладатель Копа Либертадорес-2018
Ривер Плейт - обладатель Копа Либертадорес-2018
Отец Меган Маркл показал поздравительные открытки, написанные герцогиней
Отец Меган Маркл показал поздравительные открытки, написанные герцогиней

В Германии бастуют железнодорожники: нарушено движение поездов

Смотрите фото (4)
В Германии бастуют железнодорожники: нарушено движение поездов
09:32 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: В Германии хаос из-за забастовки на железной дороге, остановились почти все поезда.

В Германии в понедельник утром серьезно нарушен график железнодорожных перевозок из-за забастовки железнодорожников, требующих повышения зарплаты.

Об этом сообщает AFP.

Межрегиональные перевозки были отменены по всей стране из-за четырехчасовой забастовки, которая началась в 5:00 утра, сообщил немецкий ж/д-оператор Deutsche Bahn.

Во многих крупных городах таких как Берлин, Франкфурт, Мюнхен и других столицах федеральных земель местный трафик почти полностью остановился.

Забастовка затронула скоростные поезда (ICE), а также междугородние сообщения. Перебои коснулись и региональных служб. В федеральной земле Бавария были приостановлены все железнодорожные перевозки.

Переговоры о зарплатах между Deutsche Bahn и профсоюзом железнодорожников EVG, требующие повышения заработной платы на 160% для 160 тысяч сотрудников, в субботу завершились без каких-либо договоренностей.

"Работодатель сделал предложения, которые не соответствовали нашим требованиям", - сказала переговорщик EVG Регина Руш-Зимба.

Итоги 9 декабря: поезд Мукачево-Будапешт, Симферополь без воды, задержания "желтых жилетов", выборы в Армении

Deutsche Bahn в своем заявлении назвал забастовку "абсолютно бесполезной", заявив, что предложение компании было "привлекательным и отвечало основным требованиям" работников.

В понедельник днем должен состояться новый раунд переговоров между сторонами.

Напомним, во Франции и нескольких странах ЕС проходят акции протестов "желтых жилетов", которые протестуют против подорожания топлива. Протесты "желтых жилетов" привели к "экономической катастрофе" во Франции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

ЕС, Забастовка, Железная дорога, Протесты, Deutsche Bahn.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
02 В УПЦ МП заявили, что постоянно ведут переговоры с Москвой об освобождении задержанных украинцев
03 Ведущая Валентина Хамайко вернулась на работу через три дня после родов
04 "Я на пенсии": Андре Уорд - о возможном бое против Усика
05 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.12 - 16.12)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В США рассказали о возможности импичмента Трампа
В США рассказали о возможности импичмента Трампа
Глава правительства Каталонии начал &quot;голодную забастовку&quot;
Глава правительства Каталонии начал "голодную забастовку"
Прогноз погоды на 10 декабря: пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололед
Погода 10 декабря в Украине
Рецепт дня: шоколадные кексы с жидкой сахарной начинкой
Рецепт дня: шоколадные кексы с жидкой сахарной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь