В Германии бастуют железнодорожники: нарушено движение поездов

Новости мира: В Германии хаос из-за забастовки на железной дороге, остановились почти все поезда.

В Германии в понедельник утром серьезно нарушен график железнодорожных перевозок из-за забастовки железнодорожников, требующих повышения зарплаты.

Об этом сообщает AFP.

Межрегиональные перевозки были отменены по всей стране из-за четырехчасовой забастовки, которая началась в 5:00 утра, сообщил немецкий ж/д-оператор Deutsche Bahn.

Во многих крупных городах таких как Берлин, Франкфурт, Мюнхен и других столицах федеральных земель местный трафик почти полностью остановился.

Забастовка затронула скоростные поезда (ICE), а также междугородние сообщения. Перебои коснулись и региональных служб. В федеральной земле Бавария были приостановлены все железнодорожные перевозки.

Переговоры о зарплатах между Deutsche Bahn и профсоюзом железнодорожников EVG, требующие повышения заработной платы на 160% для 160 тысяч сотрудников, в субботу завершились без каких-либо договоренностей.

"Работодатель сделал предложения, которые не соответствовали нашим требованиям", - сказала переговорщик EVG Регина Руш-Зимба.

Deutsche Bahn в своем заявлении назвал забастовку "абсолютно бесполезной", заявив, что предложение компании было "привлекательным и отвечало основным требованиям" работников.

В понедельник днем должен состояться новый раунд переговоров между сторонами.

Напомним, во Франции и нескольких странах ЕС проходят акции протестов "желтых жилетов", которые протестуют против подорожания топлива. Протесты "желтых жилетов" привели к "экономической катастрофе" во Франции.