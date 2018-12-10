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Суд ЕС разрешил Британии отменить Brexit в одностороннем порядке

Суд ЕС разрешил Британии отменить Brexit в одностороннем порядке
11:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Великобритания может отказаться от Brexit в одностороннем порядке согласно решению Европейского суда.

Великобритания может в одностороннем порядке отменить процесс выхода из Европейского союза (Brexit), постановил в понедельник Европейский суд - высшая судебная инстанция ЕС.

"Великобритания вправе беспрепятственно и в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти из ЕС", - говорится в постановлении Европейского суда.

Как пишет The Guardian, решение суда, которое не может быть обжаловано, подстегнет дискуссию о проведении второго референдума о Brexit в Великобритании.

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В статье 50 Лиссабонского договора описан процесс инициирования выхода из ЕС, но не уточняется, что происходит, если в дальнейшем страна-участница откажется от такого намерения.

Иск в Европейский суд был направлен группой шотландских и английских юристов во главе с Джолионом Моэмом, который надеется, что теперь у членов британского парламента будет больше вариантов при обсуждении Brexit.

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В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Однако по результатам опубликованного в середине ноября опроса телеканала Sky News, 54% британцев хотели бы, что Великобритания осталась в составе ЕС.

При этом премьер-министр страны Тереза Мэй неоднократно заявляла, что исключает возможность проведения повторного референдума по Brexit.

На вторник в Палате общин британского парламента намечено голосование по соглашению Лондона и Брюсселя об условиях Brexit и дальнейших отношениях с ЕС. Министр по делам окружающей среды Майкл Гоув заявил BBC, что голосование состоится и что правительство уверено в возможности получить необходимое одобрение.

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В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, Лондон имеет возможность аннулировать решение о выходе из состава Евросоюза в одностороннем порядке.

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