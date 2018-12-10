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Додон в пятый раз отстранен от должности президента Молдовы

Додон в пятый раз отстранен от должности президента Молдовы
12:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент Молдовы временно отстранен от должности в связи с невыполнением им конституционных обязательств.

Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента Игоря Додона.

Такое решение суд принял в понедельник по запросу группы депутатов от Демократической партии.

Авторы запроса объяснили свое требование тем, что И.Додон не выполнил свои конституционные обязанности. Он повторно отказался промульгировать пять законов, который парламент принял повторно. Президент имеет право отклонить законы один раз, но обязан их промульгировать, если парламент повторно проголосовал за их принятие.

Речь идет о промульгации нового Кодекса об аудиовизуальных услугах, законах об объявлении 9 мая Днем Европы, законе о предоставлении территории бывшего Республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США, а также некоторых других законодательных актах.

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Решение о временном отстранении президента принимается уже в пятый раз за последний год. Отстранение действует только на время подписания указа о промульгации председателем парламента, который будет исполнять обязанности президента.

Накануне премьер-министр Павел Филип назвал общенациональные проблемы Молдовы.

Ранее в связи с истечением срока полномочий парламента Молдовы спикер Андриан Канду предупреждал президента Молдовы Игоря Додона об отстранении того от работы.

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Молдова, Президент Молдовы, Игорь Додон, Отстранение Додона.
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