Премьер Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу Brexit

Новости мира: Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила отложить финальное голосование в парламенте по соглашению о выходе страны из ЕС. Об этом сообщает The Guardian.

"Тереза Мэй отложила финальное голосование (в британском парламенте - ред.) по соглашению о Brexit", - говорится в сообщении.

Как сообщает The Guardian, если информация подтвердиться, то это будет свидетельствовать о том, что британский премьер не верит, что соглашение о выходе страны из ЕС сможет набрать необходимое количество голосов для его одобрения в Палате представителей.

По информации СМИ, новое голосование может состояться на следующей неделе или в начале января.

Как отмечается, финальным дедлайном для голосования по соглашению считается 21 января.

Ранее Суд ЕС постановил, что правительство Великобритании в одностороннем порядке может отменить Brexit.

Как известно, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019, через два года после того, как Лондон подал заявление о выходе из сообщества в соответствии с результатами референдума в июне 2016 года, на котором одобрили Brexit.

Судьба Brexit до сих пор окончательно не решена, проект соглашения премьер-министра Терезы Мэй о Brexit должен получить одобрение в британском парламенте 11 декабря.

Мэй заявила, что если ее соглашение не будет проголосовано, Великобритания может оставить ЕС без соглашения или Brexit может не состояться.