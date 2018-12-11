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Переговоры по Brexit: Мэй встретится с Меркель

Переговоры по Brexit: Мэй встретится с Меркель
09:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Сегодня, 11 декабря Тереза Мэй и Ангела Меркель встретятся для кризисных переговоров по Brexit.

Британский премьер-министр Тереза Мэй встретится с канцлером Ангелой Меркель во вторник после решения отложить голосование по Brexit.

"Канцлер Германии встретится во вторник в Берлине с премьер-министром Великобритании, чтобы обсудить новые вопросы Brexit", - сообщила пресс-служба канцлера ФРГ.

В понедельник Мэй объявила об отсрочке голосования в парламенте, запланированного на вторник, заявив, что соглашение Brexit "будет отклонено подавляющим большинством законодателей".

Однако в ЕС исключили возможность новых переговоров по соглашению Brexit и объявили в понедельник, что рассмотрят план выхода Великобритании без соглашения.

Существующий проект соглашения Великобритании и ЕС широко критикуется британскими депутатами, которые опасаются, что оно заставит Великобританию соблюдать правила ЕС даже после выхода из сообщества.

"Времени в обрез": Туск собирает саммит ЕС по Brexit

Соглашение направлено на предотвращение "жесткой границы" между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Лидеры ЕС должны встретиться в Брюсселе на двухдневном саммите в четверг и пятницу, вопрос Brexit был добавлен в повестку дня встречи.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила отложить финальное голосование в парламенте по соглашению о выходе страны из ЕС из-за границы с Северной Ирландией.

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ЕС, Ангела Меркель, Великобритания, Британия, Канцлер Германии, Тереза Мэй, Brexit.
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