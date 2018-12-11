Чрезвычайное положение: Макрон обратился к французам в связи с протестами

Новости мира: Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение в социальной и экономической сферах.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил чрезвычайное положение в социальной и экономической сферах и верит в преодолении кризиса, возникшего в результате массовых акций протестов так называемых "желтых жилетов".

Об этом французский лидер заявил в понедельник в своем срочном обращении к нации, сообщает корреспондент Укринформа во Франции.

"Во-первых, это чрезвычайное социально-экономическое положение, что я хочу объявить сегодня, чтобы мы могли жить лучше...", - заявил Макрон.

Он выразил глубокое убеждение, что выход из этого кризиса будет найден совместными усилиями.

Макрон признал также свою ответственность за нынешнюю социально-экономическую ситуацию в стране и выступил с инициативой заключения нового контракта между властью и гражданами на основе широкого многонационального диалога.

Он отметил, что массовые акции, прокатившиеся по стране в последние недели, очень негативно повлияли на нацию. С одной стороны, по словам Макрона, протесты имели справедливые требования и призывы, но с другой имели проявления насилия.

"Никакой гнев не может быть оправдан, когда происходят нападения на полицейских и жандармов, разрушаются публичные здания и учреждения торговли", - подчеркнул президент Франции.

Макрон напомнил, что правительство уже пошло на экономические уступки протестующим и отменил ранее запланированное поднятие цен на топливо.

Президент также сообщил, что правительство в ближайшее время внесет конкретные предложения с целью уменьшения налогового бремени для наиболее уязвимых слоев населения и увеличение заработных плат.

Среди конкретных инициатив Макрон озвучил повышение в 2019 году минимальной зарплаты на 100 евро, но это не будет сделано за счет работодателей. Также планируется не облагать налогом оплату за часы сверхсрочной труда и ежегодную премию. Кроме этого, повышение налогов не коснется пенсионеров, выплаты которым составляют менее 2 тыс. евро на месяц.

Как сообщалось ранее, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых "желтых жилетов". Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки Президента и премьер-министра. Особенно массовые беспорядки произошли в предыдущие субботы в Париже.

По обновленным данным, в результате протестов четыре человека погибли, более 700 получили ранения. Более 1700 демонстрантов задержаны.

Следует отметить, что правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочил на год повышение цен на топливо и наложил мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.