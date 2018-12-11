Скачать
Вторник, 11.12.2018
Чрезвычайное положение: Макрон обратился к французам в связи с протестами
Чрезвычайное положение: Макрон обратился к французам в связи с протестами
Климкин рассказал, что обсуждалось на встрече глав МИД стран ЕС
Климкин рассказал, что обсуждалось на встрече глав МИД стран ЕС
Усик готов встретиться с Андре Уордом
Усик готов встретиться с Андре Уордом
День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря

Чрезвычайное положение: Макрон обратился к французам в связи с протестами

Чрезвычайное положение: Макрон обратился к французам в связи с протестами
00:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение в социальной и экономической сферах.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил чрезвычайное положение в социальной и экономической сферах и верит в преодолении кризиса, возникшего в результате массовых акций протестов так называемых "желтых жилетов".

Об этом французский лидер заявил в понедельник в своем срочном обращении к нации, сообщает корреспондент Укринформа во Франции.

"Во-первых, это чрезвычайное социально-экономическое положение, что я хочу объявить сегодня, чтобы мы могли жить лучше...", - заявил Макрон.

Он выразил глубокое убеждение, что выход из этого кризиса будет найден совместными усилиями.

Макрон признал также свою ответственность за нынешнюю социально-экономическую ситуацию в стране и выступил с инициативой заключения нового контракта между властью и гражданами на основе широкого многонационального диалога.

Он отметил, что массовые акции, прокатившиеся по стране в последние недели, очень негативно повлияли на нацию. С одной стороны, по словам Макрона, протесты имели справедливые требования и призывы, но с другой имели проявления насилия.

"Никакой гнев не может быть оправдан, когда происходят нападения на полицейских и жандармов, разрушаются публичные здания и учреждения торговли", - подчеркнул президент Франции.

Макрон напомнил, что правительство уже пошло на экономические уступки протестующим и отменил ранее запланированное поднятие цен на топливо.

Президент также сообщил, что правительство в ближайшее время внесет конкретные предложения с целью уменьшения налогового бремени для наиболее уязвимых слоев населения и увеличение заработных плат.

Среди конкретных инициатив Макрон озвучил повышение в 2019 году минимальной зарплаты на 100 евро, но это не будет сделано за счет работодателей. Также планируется не облагать налогом оплату за часы сверхсрочной труда и ежегодную премию. Кроме этого, повышение налогов не коснется пенсионеров, выплаты которым составляют менее 2 тыс. евро на месяц.

Как сообщалось ранее, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых "желтых жилетов". Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки Президента и премьер-министра. Особенно массовые беспорядки произошли в предыдущие субботы в Париже.

По обновленным данным, в результате протестов четыре человека погибли, более 700 получили ранения. Более 1700 демонстрантов задержаны.

Следует отметить, что правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочил на год повышение цен на топливо и наложил мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Чрезвычайное положение, Эммануэль Макрон, Желтые жилеты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
02 "Укрпошта" обещает отключить терминалы ПриватБанка
03 Стало известно, зачем облгазы втягивают потребителей в долги
04 Регина Тодоренко впервые опубликовала видео в Instagram после родов
05 Подруга Меган Маркл попросила ее перестать быть "такой милой"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Политический инструмент&quot;: США выступают против &quot;Северного потока - 2&quot;
США выступают против "Северного потока - 2"
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.12 - 9.12)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели, снегопады и гололед
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели
Запущенный 40 лет назад зонд NASA покинул Солнечную систему
Запущенный 40 лет назад зонд NASA покинул Солнечную систему
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь